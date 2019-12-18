謝和弦早前高調認愛莉婭。(本報系資料照)

歌手謝和弦日前爆出呼麻、婚變風波，甚至還認愛與他一起「開房間」的小三莉婭（Liya），鐵了心表示會與懷孕中的混血辣妻Keanna離婚，一時間從昔日愛家好男人變成人人喊打的負心渣男。不過相較於謝和弦大方認愛的態度，莉婭卻在第一時間發文「全世界此刻最傻眼的是我」，日前更接受媒體專訪，以7字形容兩人關係。

謝和弦呼麻爆出案外案，不僅與直播主莉婭孤男寡女「開房間」，還被媒體直擊兩人十指緊扣在碧潭約會，尚未離婚的謝和弦，更急著扶正莉婭，向媒體直言就是愛她，婚也一定會離。

只是莉婭似乎還在裝傻，把IG關閉、神隱多日的她，接受《鏡週刊》專訪，僅以「我們是很好的朋友」7字形容兩人關係，更稱不希望外界誤解謝和弦，因為謝和弦拿了很大的賭注在幫她，也因為謝和弦一直給她正能量，所以希望自己能幫對方澄清是是非非。

雖然莉婭言談中仍不認與謝和弦不倫關係，只是十指緊扣又接受對方手機禮物，兩人關係到底有無逾越朋友界線，也只有她自己心知肚明。

(中時電子報)