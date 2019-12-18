聯發科是全球IC設計領導廠商，最近率先推出的5G單晶片天璣1000，更令該公司後勢被看好，但其實聯發科的產品線很

廣，不是只有無線通訊，數位多媒體晶片也是它的專長領域，近年來市場正在崛起的智慧音箱，聯發科也是其內部核心晶片的世界第一。

近年來智慧音箱產品可謂空前火熱，科技巨頭紛紛布局智慧音箱，智慧音箱全球市場規模突破3000萬。智慧音箱加入了目前大熱的AI人工智慧引擎，技術逐漸成熟，搭載語音交互、有聲資源播放、智慧家居控制、生活服務等功能，產品體驗出色，使用場景豐富，潛力驚人。

MTK聯發科也在智慧音頻領域表現突出，據「我愛音頻網」 拆解得知MTK聯發科在智慧音頻領域推出了MT7688AN、MT2601、MT8665NV、MTK8516、MTK8167等解決方案。

而使用其晶片的廠商，最有名的應該就是亞馬遜的Echo系列，在美國的市占率超越六成，全球出貨量也排第一。Google 2017推出的Home Mini也採用聯發科晶片，蘋果的HomePod也採用。另外在全球出貨排名第二的阿里巴巴與第五的小米米家系列，及京東、華為榮耀系列等，也都是聯發科的智慧語音晶片的用戶。

(中時電子報)