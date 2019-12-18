台中市政府109年將加強工程建設與經濟發展，包括市政路延伸用地費，解決市政路與台灣大道塞車問題。（陳世宗攝）

台中市長盧秀燕18日舉辦就職週年細數建設成果。台中市議會民進黨團調侃，多數是前朝規畫設計推動，盧秀燕只是在收割稻尾；盧團隊上任1年來還沒看到提出新重大建設案，無法對市民交待。市府強調，市政推動本就具有延續性，前市府規畫設計；新市府團隊開工完成，就是民主政治常態。

民進黨團指出，盧秀燕市長列舉的水湳國際會展中心、台中綠美圖、大智路打通、聚興產業園區、豐富專案、南山截水溝、美樂地計畫，燙平專案等重大建設；多數是在林佳龍市長任內規畫設計推動，盧團隊只是延續辦理，有些則是「新瓶裝舊酒」改個名稱繼續推動。

市府表示，盧秀燕上任後，多項爭議已久大型建設在最快時間內順利開工，高效率施政有目共睹，包括延宕20年水湳國際會展中心、多次流標的「台中綠美圖」，上任3個月就順利動工。延宕12年「大智路打通計畫」，不到1年就取得全數所有權人同意書，創下「全台最大住商拆遷案」的成功範例。

民進黨團說，市民關注的空汙改善問題，並沒有徹底解決，霾害不時纏繞在台中天空，市府團隊同時在政治考量下，不時對中火痛下殺手，引發中央和地方對抗，空汙改善還有長遠的路要走。社福支出大幅增加60.15億，成為市府財政沈重負擔，並排擠到其他建設。

市府強調，市民最在意的空汙問題，市府制定「藍天白雲行動計畫」，對於違法工廠祭出「直接開罰、加倍處罰」政策，中火水汙染超標重罰近億元，促使中火加強降載減排，單今年11月中火發電量就較去年同期減少近六成。台中今年1至11月PM2.5僅17.8微克，創下歷年新低。

民進黨團抨擊，2019年市府大賣台中市土地254億元，並將部分賣地錢做為明年度總預算，根本是賤賣公地，圖利財團，遺禍子孫。明年度總預算大幅增長，並舉債121億，部分支出更是引發爭議，希望盧團隊減少煙火式活動支出，將人民納稅錢花在刀口上，避免債留子孫。

市府回應，109年度預算不僅用於社福支出，將加強運用在工程建設與經濟發展，包括市政路延伸用地費、台74號大里及霧峰區匝道及平面工程等，儘管預算規模雖達2266億元，但歲出、歲入預算差短121.37億元，較前市府108年度反向大幅減少36.07億元，舉債幅度為5年來最低。

(中時 )