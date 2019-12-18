女星李宓去年面對媒體時，曾自曝喜歡小孩有想要凍卵的念頭，加上自己跟媽媽的關係不好，特別渴求、期待家庭的溫暖，她今年滿35歲，達高齡產婦標準，也是醫生建議最晚的凍卵期限，18日經過經紀人證實，李宓確實已在今年中完成凍卵計畫。

李宓年中前往醫院進行凍卵，為求卵子健康，她並沒有接受深度麻醉，因此打取卵針的過程非常痛，她依靠未來對家庭的憧憬，忍痛成功取出10顆健康的卵子，全套費用在20萬元內，順利於35歲完成願望清單之一。

除了完成凍卵，李宓演出的電影《台北物語2─獲利者》竟以小成本之姿，搶進年節賀歲檔，定檔1月17日上院線，成為國片賀歲檔第一棒，上個月電影悄悄釋出預告，果然傳承前年年度神片《台北物語》的獵奇風格，東拼西湊的片段相當考驗觀眾領悟力。

《台北物語》第一集海報。（資料照）

流出的海報更是經典，完全超越前作，比起當年《台北物語》的假狗入鏡，《台北物語2》這回則請眾演員學韓星比出手指愛心，以「浮現」的方式後製貼上海報，還用一個大大的回收標誌當底，更幽默的是，贊助單位的品牌logo遠遠大過演員名單，版面甚至快比片名還要大。

《台北物語》第二集海報。（讀者提供）

第一集演出偷情辣妹的李宓，這回搖身一變，把俏麗短髮接成貴婦長髮，化身傻白甜醫師娘，是一個很容易感到寂寞的角色，喜歡跟朋友抱怨又有點傻，容易被人利用，與演出電視劇《魂囚西門》的演員陳名賀有激烈對手戲。

其實《台北物語2》導演並非《台北物語》的原導演黃英雄，而是製片余峰銘，因兩人對電影的想法不同，決定不再合作續集，不過黃也準備要拍《台北物語》的續作，片名也有台北物語4字，但余的版本進軍賀歲前哨站，據知黃還在努力籌資階段，相較之下進度慢了許多。

至於李宓最新工作進度，她的經紀人表示，李宓目前正拍攝微電影，等《台北物語2》宣傳結束後也會繼續拍攝工作，明年將會一改「High咖」形象，嘗試走質感藝人路線，發揮她台大戲劇系畢業的本領。

李宓明年將挑戰轉型，用不同的風格亮相。（畢獅娛樂提供）

(中時 )