PP-3581艇以強靠的優越性能，逮捕越界大陸漁船。（海巡提供／李金生金門傳真）

PP-3581艇以強靠的優越性能，逮捕越界大陸漁船。（海巡提供／李金生金門傳真）

海巡快艇發揮優異性能，在猛虎嶼南方1.5浬處成功攔截查扣1艘大陸鐵殼船及5名船員。（海巡提供／李金生金門傳真）

海巡署艦隊分署新造35噸級，時速逾70公里的巡防艇，首艘交船的PP-3581艇進駐金門海域，期待增強漁汛期間的執法能量，也驗證新造巡防艇各項性能，並發掘潛在問題，提供造船廠後續的優化方向。

蔡英文總統在本月6日主持海巡新造3581艇及多功能艇聯合交船典禮，將國艦國造成果展示在國人面前。這艘新造巡防艇部署在兩岸最前線的金門海域，可說是別具意義。

金門海巡隊指出，PP-3581艇於12月16日由高雄海巡隊種子教官領航開抵金門，隨即與金門海巡隊接艇人員展開操駕訓練，並於17日利用海上巡邏勤務進行實測，航行速度可達40餘節（時速70餘公里），獨立遙控水砲射程可達60公尺，搭配轉向靈活的噴射式推進系統，水砲可精準地噴擊陸船駕駛艙，驅離效能十分優異。

海巡署為測試新艇追逐與強靠目標性能，今（18）日清晨拂曉出擊，在猛虎嶼南方1.5浬處成功攔截查扣1艘大陸鐵殼船及5名船員，取締過程中雖遭遇蛇行拒檢，但巡防艇憑藉性能及人力優勢進行強靠，順利將越界陸船查扣到案。

艦隊分署表示，籌建海巡艦艇發展計畫自2018年正式啟動，各項計畫進度均符合或大幅超前，各式艦艇將會陸續完工交船，並配置到各海巡隊，未來對於大陸漁船越界作業，將採取防範圍堵、強勢取締及從重裁罰等作為，以充分展現艦隊分署「快打艦隊」能量，維護海洋漁業資源，確保國人生命財產安全。

(中時 )