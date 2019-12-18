美得像藝術館的彰化市水資源中心今年7月正式進入試運轉，成為全台首座取得「銀級智慧建築」標章及唯一獲得「智慧綠建築」雙認證的水資源回收中心。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

美得像藝術館的彰化市水資源中心今年7月正式進入試運轉，成為全台首座取得「銀級智慧建築」標章及唯一獲得「智慧綠建築」雙認證的水資源回收中心。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

美得像藝術館的彰化市水資源中心今年7月正式進入試運轉，成為全台首座取得「銀級智慧建築」標章及唯一獲得「智慧綠建築」雙認證的水資源回收中心。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

行駛高速公路駕駛要下彰化交流道都驚豔多了棟美麗建築，好奇是什麼藝術中心？原來是彰化市水資源回收中心，儘管主、支幹管和住戶接線都在推進中，卻先傳捷報，贏得首座取得「銀級智慧建築」標章和唯一獲得「智慧綠建築」雙認證的水資源回收中心。

彰化縣政府水資源中心為營造一個對環境友善的水資源回收，規劃初期以智慧綠建築為目標。加強綠化量與生物多樣化，並提高空調與照明節能率，達到省水、省電、省資源。也是第一個結合先進的智慧建築資訊模型。

水資處表示，彰化市水資源中心每日可以處理民生汙水量達1萬5000噸，但目前只完成第一期工程的第一、第二標，共542戶接管，以10月份平均而言，運作水量約為每日1860噸，還要抽洋仔厝溪的水才能運作。

水資處表示，彰化市汙水下水道系統目前還在第一期工程，目前完成3萬6651公尺的主、次幹管，2022年，預計完成4萬3041公尺，用戶接管2萬7523戶，每日處理的汙水量1萬5000噸。目前完成接管542戶，第三標工程目前設計中，預計明年發包。

而後續第二期、第三期、第四期工程的預定時程要快也到2034年，預計辦理用戶接管約7萬戶。水資處表示，彰化市汙水用戶接管工程為未來施政重點，第一期將分六標，正在全面推展中，縣府也將陸續率施工團隊至各里辦公室召開說明會，宣導接管用戶配合事項和汙水接管的好處。

(中時 )