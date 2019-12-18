台中市大甲區東陽國小教學大樓氯離子過高將拆除重建。（陳淑娥攝）

台中市大甲區東陽國小教學大樓氯離子過高需拆除重建，18日舉辦教學大樓拆除重建工程動土典禮，立法院副院長蔡其昌爭取1億元經費，現場家長們大讚蔡其昌，「有他在，海線教育建設不輸人！」

東陽國小教學大樓因氯離子含量過高及中性化較深，需報拆19間教室，將分二期工程，蔡其昌於106年爭取核定總經費約1億元，拆建經費8成由中央負擔，由教育部「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善3年計畫」核定總經費撥用，另外2成將由台中市政府負擔。

蔡其昌表示，又完成一個老舊校舍的改建，東陽國小是一個規模較小的學校，在106年就來會勘，學校後經一些波折，包含山坡地技術問題、建商更換等，所以到今天才動工，東陽國小孩子將有一個全新且安全的教室，未來會持續努力，讓海線孩子可以在安全的環境上課。

蔡其昌提到，海線地區還有很多事情要拜託市府共同協助，包括大甲交流道，中央預算都沒問題，林市長時期經歷過很多土地變更、水保相關問題的克服，到盧市長執政，應該可以趕快著手興建大甲交流道沿溫寮溪替代道路，中央、地方攜手，一定能讓台中變更好。

台中市副祕書長黃國榮指出，他從蒙古大使回市府擔任秘書長一職3個多月，已看到海線的這幾年重大改變，不管身處哪個職位，都期盼朝野都能合作，一起讓台中市政發展順利來推動。

(中時 )