謝謝台灣！越南8個月大男嬰「小安安」罹患氣管嚴重狹窄，跨海來台求醫，中國醫藥大學兒童醫院以「軟式氣管鏡」確診，採氣管擴張術並置入金屬支架治療「氣管狹窄」症、雷射喉部造型術治療「軟喉症」。18日醫院人員為將返國的「小安安」慶新生，安媽開心說，「感恩醫生」、「謝謝台灣」讓1家幸福圓滿。

中國醫藥大學兒童醫院副院長宋文舉說，小安安是30週的早產兒，出生時體重1．4公斤，罹患氣管狹窄軟化症、左肺塌陷不張、反覆性肺炎及呼吸衰竭，曾在越南當地3家兒童醫院接受各式檢查及治療，卻無改善，僅靠氣管插管及呼吸器維生、生命垂危。

宋文舉說，「軟式氣管鏡」創傷性小、避免傳統開刀手術，也可治療開刀也無法治療的病灶，治療成效良好。用於有先天氣道異常、呼吸困難、呼吸衰竭、長期依賴或無法脫離氣管插管及呼吸器之病兒；國內首創「兒童氣管鏡檢查治療中心」，每月治療30位病童。

「感謝救命恩人！」小安安母親Lai說，「小安安」原靠呼吸器輔助呼吸，肺部一直發炎感染，越南當地醫院曾建議剖開胸腔用傳統開刀手術治療，她擔心手術風險高，最後到台灣醫治，成功救了兒子生命，讚賞台灣醫療先進。

(中時 )