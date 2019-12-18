（第一銀行主辦名人堂花園大飯店20億元聯貸案，由第一銀行總經理鄭美玲(前左四)、名人堂大飯店董事長洪騰勝(前右四)共同主持。圖／第一銀行提供）

由兄弟大飯店董事長洪騰勝個人所投資位於桃園市龍潭區的「名人堂 花園大飯店」已於11月30日開幕，並於12月18日上午與第一銀行等8家金融機構完成5年期新臺幣20億元聯貸案簽約，簽約典禮由第一銀行總經理鄭美玲及名人堂大飯店董事長洪騰勝共同主持。

該聯貸案由第一銀行統籌主辦，彰化銀行、華南銀行、合作金庫銀行、臺灣中小企業銀行、兆豐國際商銀共同主辦，另有農業金庫、高雄銀行參貸。

洪騰勝一生熱心社會公益，推廣棒球運動，享有「職棒之父」的盛名，並榮獲第一屆台灣棒球名人堂協會名人殊榮，為促進棒球與觀光事業的結合與發展，興建名人堂花園大飯店及棒球名人堂主題休閒園區，為全台唯一以棒球為主題之飯店，棒球造型之博物館更為亞洲最大球體建築之一，且已成為桃園地區觀光新地標。

洪騰勝率領的經營團隊，擁多年飯店經營及餐飲管理經驗，名人堂結合棒球文物館的經營策略，則深具運動人文氣息，並兼具觀光、運動、商務、休閒機能，樹立全新複合式飯店開發之典範，除帶動桃園地區觀光發展，亦能實現洪騰勝熱心公益及推廣棒球運動之理念。

第一銀行成立至今年屆滿120周年，見證台灣橫跨三世紀的經濟發展，長期致力於協助中小企業融資及財務規劃，中小企業放款已連續九年位居國內銀行龍頭地位，並推出「小微企業優惠融資專案」，協助中小及微型企業取得融資。

此外，針對臺商境外資金回台，第一銀行推出「歡迎台商回台投資行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」等貸款專案，並結合投資諮詢、信託業務到財富管理等服務，提供臺商一條龍式服務。

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