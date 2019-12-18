遠東SOGO控股公司太平洋流通18日針對新加坡天義公司在立法院公聽會的發言再度提出聲明；太流指出，遠東集團合法增資太流，經法院最終確定判決與監察院調查報告認定，此事毫無疑慮。

前太流負責人李恆隆今年將太流股東權利轉移給新加坡麵包物語（Bread Talk）集團主席郭明忠，其成立的天義公司18日委託東吳大學法學院召開公聽會，就民國91年遠東集團參與的太流公司增資變更登記相關爭議進行公聽會；天義指出，遠東集團自稱掌握99%太流股權，李恆隆持股僅占0.15%，是奠基於這項具爭議的增資變更登記，若經濟部撤銷此項登記，李恆隆持股占比應為6成。

天義公司台灣代表律師團於會中指出，91年的增資登記是以不實文件辦理，作成該文件的遠東員工將只有1人到場的股東會及董事會，虛偽記載為2人，不僅是形式上的人數造假，2人參與時的意思表示也形同造假，此案經判決為業務登載不實、使公務員登載不實罪，與事實不符的文書當然不能用於申請登記。

對於天義公司上述表述，太流指出，新加坡藉的郭明忠迄今未能證明其具有太流股東身份，外國人來台投資，不思循正常管道、依法辦理，實有違國際投資的常理；台星經貿協定ASTEP是保障正當善意的投資，對於圖謀不軌的惡意騷擾作態，要求啟動ASTEP，只會自取其辱。

太流強調，除了對原來所有不實言論，在新加坡與台灣採取訴訟追究以外，爾後如有繼續誹謗中傷行為，將繼續依法追究。

(工商 )