今年3月因為腰傷，被迫延後回到球場行程的台灣女子高球名將曾雅妮，休息了大半年，為了幫助她找回初衷、點燃重返巔峰的火苗，中華民國高爾夫協會理事長王政松今天提出「曾雅妮復活計畫」，要陪曾雅妮一起努力。

王政松指出，曾雅妮是台灣高爾夫指標性人物，協會想看看有沒有辦法幫助她重新站上頂尖選手行列，「所以我們提出了『曾雅妮復活計畫』，希望幫助她回憶青少年奮戰的情景，點燃復活的契機點、找回初衷，一起努力再返巔峰，用勵志的故事成為年輕小將的學習典範。」

對於有機會獲得協會幫助，曾雅妮相當開心，很感謝協會給她機會，特別是美國名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）今年球季拿到名人賽冠軍、又率領美國隊贏得總統盃，算是成功回別負面新聞及受傷低潮，曾雅妮補充：「伍茲的谷底反彈給了我很大啟發，他可以重新站起來，相信我也有機會回來。」

本季曾雅妮向LPGA申請受傷休養一整季，放眼明年新球季，曾雅妮預計最快2月底或3月開始出賽，不過詳細計畫還要跟團隊討論，目前先不開出目標，「但不管是哪一年，我都想贏得比賽勝利，現在就是盡力找尋回到最好那個我的狀態去打球，也因為累積這麼多年經驗，現在我學會不要只追著成績跑，這半年的休息也讓我放下很多，期許帶著自在的心情去面對挑戰。」

曾雅妮並說，很感謝一些廠商在她低潮時仍給她支持，讓她無後顧之憂，對於高協的「曾雅妮復活計畫」，她回應：「目前還在討論中，再看看協會可以提供什麼樣的協助，我也希望在這樣的支持下，未來有機會可以代表國家在奧運爭取榮譽。」

(中時 )