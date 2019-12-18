國民黨台中市第七選區候選人莊子富（圖左）抽籤抽到4號，表示未來若當選進到立法院，將推動一例一休，修法、更彈性，讓台灣有競爭力。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

立法委員選舉18日號次抽籤，國民黨台中市第七選區候選人莊子富抽籤抽到4號，帶領支持者騎鐵馬拜票掃街，第五選區候選人沈智慧抽中3號，直呼「台中有智慧、智慧做靠3」，2人同呼「不管抽幾號，會做事最重要」，各推政見，要鄉親支持力挺。

第五選區候選人沈智慧表示，她努力在立法院拼法案，結果被民進黨以席次優勢封殺，即便是攸關民生法案，仍被強勢「阻擋」，針對「校園毒品零容忍」，沈智慧主張，持毒課責門檻降低為1公克，但是民進黨卻提5公克。

沈智慧指出，她會「催油門向前衝」，服務北區、北屯區鄉親不停歇，讓鄉親「看得到、找得到、服務做得到」，只有讓國民黨立委過半、韓國瑜當選、政黨輪替，迎接清廉政治的台灣新時代。

莊子富說，執政黨3年半倒行逆施，地方的經濟、教育、交通，及國家外交、兩岸關係都停滯太久，讓大家很辛苦，這次勇敢挺身而出，領騎單車隊伍，讓台灣再轉動起來。尤其一例一休，藍領階級很辛苦，未來若當選到立法院，推動修法、更彈性，讓台灣有競爭力。

莊子富表示，屯區的交通建設是當地民眾關心的事，74號快速道路銜接和閘道，延宕多年未動工，從國道1號銜接74號道先動工，卻發現部分土地還沒徵收，要拖多久才能完工？2020加起來剛好是4，「勢如破竹、事事如意」，他有信心翻轉屯區。

(中時 )