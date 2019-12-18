中彰榮家爺奶聖誕圓夢已經連續10年，18日再次化身耶誕老公公，募集1500份禮物給彰化家扶小朋友。（吳敏菁攝）

中彰榮家爺奶聖誕圓夢已經連續10年，18日再次化身耶誕老公公，募集1500份禮物給彰化家扶小朋友。（吳敏菁攝）

耶誕的腳步近了，中彰榮家爺奶聽到孩子們渴望禮物的心聲，再度化身耶誕老公公、老奶奶，這個溫馨已延續10年，共募集138萬元，幫1500個家扶兒開心圓夢，家扶兒也用行動感謝，帶來歡樂表演，戴著聖誕帽的爺奶們感受到喜悅，都變得年輕了，一起唱唱跳跳，「你們都是最棒孩子們，帶著愛，也是我們的耶誕老公公」。

今天彰化家扶中心主任王震光及榮家主任王正、副主任邱文俊，與榮家爺奶們一起參加互動遊戲，讓現場嗨翻天！家扶兒推出大蛋糕向爺爺奶奶表達感恩的話語，並幫爺奶披上彩帶，感謝爺爺奶奶這些年的支持與鼓勵。大聲地說「好愛好愛你們唷！」

王震光表示， 家扶兒需要的聖誕禮物都很實際，像是保暖外套、運動鞋、書櫃和小家電等等，希望可以減輕家中的負擔。

小宏是單親，從小蓋到大的棉被太小，希望有一件毛毯，度過寒冷的冬天；小盛希望獲得樂樂棒球組，練習球技和弟妹一起玩；小宜盼有台吸塵器，因家人有過敏，媽媽打掃起來就會省力許多，不會常常腰酸背痛。

中彰榮譽國民之家主任王正看到孩子們開心笑容，還有爺爺奶奶的喜悅，表示小孩是大家未來的希望，將繼續幫助家扶兒圓聖誕夢，創造下個10年；彰化家扶中心主任王震光表示持續愛心10不簡單，家扶以服務弱勢兒少及家庭為責任，邀請大家響應家扶基金會「無窮世代－掏掏口袋零錢，幫幫孩子童年」募款活動，讓社會充滿愛和希望。

(中時 )