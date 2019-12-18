聯想控股18日晚宣布，董事長柳傳志提交書面辭呈，辭任公司董事長、執行董事及提名委員會主席職務，自本月31日結束後生效。執行董事寧旻將接任董事長及提名委員會主席職務，明年1月1日起生效。

香港經濟日報報導，聯想同時宣布，將頒發「名譽董事長」職銜予柳傳志，並簽訂顧問協議，聘任柳傳志為公司資深顧問。

聯想控股二號人物朱立南也由執行董事調任為非執行董事，並不再出任公司總裁，自明年1月起生效，執行董事李蓬將接任總裁職務。

聯想控股表示，柳傳志是聯想創始人及締造者，帶領聯控樹立「產業報國」願景，形成今天橫跨戰略投資與財務投資、中國與海外的戰略佈局，他亦用35年時間，著力推動公司機制體制建設、管理規律總結和企業文化打造，對公司長遠發展極具深遠意義。

聯控與柳傳志簽訂的顧問協議明年起為期1年，到期後可自動續期不超過2年。柳傳志將應董事會要求，為企業重大決策提供意見及建議，對核心高管團隊提供管理建議及指導，包括戰略諮詢、文化建設等。

(工商 )