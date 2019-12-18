人工智慧（AI）時代來臨，越來越多企業採用人工智慧作為輔助經營。震旦集團旗下震旦辦公雲看見此波浪潮，18日攜手跨域生態圈夥伴，以「遇見AI．翻轉未來」為主題，發表新一代「AI面試系統」，首創「跨域整合雲端服務」，跨足中大型企業市場，共同協助企業數位轉型，迎接高效時代。

震旦辦公雲副總林敬寶指出，有鑑於中大型企業過去在人才招募上，付出大量的人力與時間成本，卻還是會找錯人；此次發表的「AI面試系統」，讓企業可以在初選階段邀請求職者於線上錄製影音履歷、進行錄影面試，系統將會自動產生AI報表，分析求職者人格特質，提供企業判斷是否進一步邀請求職者前來複試，協助HR人員簡化招募流程。由AI擔任面試官提供更客觀的選才依據，進而提升企業招募效率。

為提供多元服務，震旦辦公雲攜手八家各領域夥伴擴大服務內容，於發表會現場宣布建立「跨域生態圈」的新商業模式，結合各方專長以「AI新科技」、「翻轉新人才」、「Yours新學院」、「洞察新商機」、「管理新平台」五大應用，全面滿足顧客需求，創造管理新價值。同時也展現震旦辦公雲積極打造顧客成功的嶄新策略，並發揮整合的實力。

未來5-10年內AI將是下一波引領企業數位轉型的關鍵。震旦辦公雲將積極掌握AI發展與應用商機，首要協助人資部門引進「AI面試系統」，大幅節省85％面試資源，讓人才招募方式變得智慧化，善用科技真正落實數位轉型。

企管專業雜誌《經理人》總編輯齊立文提出AI科技在管理應用的趨勢與策略，並與震旦辦公雲及生態圈夥伴們，一起啟動五大應用的生態圈。

林敬寶提到，未來將進入以合作代替競爭的新時代，透過震旦辦公雲五大應用，一面導入顧客，一面引進新科技服務夥伴，串連供給與需求，讓平台價值加乘發酵。

為此發表會現場除體驗「AI新科技」帶來創新力外，更安排「Yours新學院」展區，其為協助企業解決人才培育的問題，透過手機隨時隨地學習，加速提升員工生產力，會中也展示了與知名專家解世博顧問合作的「業問100」線上培訓課程，透過一次解決一個業務銷售的難題，傳承大師經驗，建構企業銷售的即戰力。

「翻轉新人才」展區，展示雲端人資系統與線上培訓系統；「洞察新商機」展區則同步展出雲端CRM管理系統，透過顧客數據的洞察，早一步讓業務團隊掌握商機，留住既有顧客，開發新顧客，帶來業務成長機會。

「管理新平台」展區則是透過新型態的文件作業軟體WPS來協助企業，以經濟實惠的方式，取得較好的文件協同作業模式，其中與微軟系統有高達98％相容性，讓企業輕鬆轉移使用。針對企業常見的文件簽核流程，也提供讓企業能自訂表單，設計簽核流程，即使出門在外也能決策千里。

此外，在企業資訊架構的部分，也提供SmartCloud主機服務，方便企業能將資訊軟體部屬至雲端。

震旦辦公雲集結優秀的夥伴策略，提供顧客最好的服務，並透過集團旗下震旦行、互盛與金儀等3家事業部逾150家直營通路，以及1,000位專業服務人員與智能客服中心，期望能打造新型態服務模式，邁向智慧化經營。

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