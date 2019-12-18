彰化銀行響應政府推動都更及危老改建政策，加速自有資產活化，彰化銀行北門分行都市更新案事業計畫及權利變換計畫，已於今年4月取得台北市政府都更處核定函，並於7月取得建造執照，為政府推動都市更新政策以來，首件獲准的公股行庫營業行舍都市更新案。

彰銀北門分行於民國元年購置，位於台北市大同區延平北路一段，為彰銀在台北的第一家分行。

彰銀北門分行自民國37年起因業務擴張進行增、改建工程近20次，至民國98年適有欣隆建設公司辦理都市更新案，彰銀考量建物屋齡已逾50年，且辦公空間不敷使用，於民國99年同意參與都更，後於民國102年為配合都更作業將分行遷至行舍對面營業，接續歷經事業計畫變更及文化資產審議等議題，費時近10年，18日舉行開工動土典禮儀式，預計於民國112年完工。

本都更案基地占地485坪，土地使用分區第三種商業區，全案獲得容積獎勵額度24.27％，由「呂建勳建築師事務所」負責建築規劃，將北門分行舊址立面意象保存融入建築設計中，未來將興建地下4層/地上19層之鋼筋混凝土造建物，作為住商大樓使用，總樓地板坪數逾5,800坪，設計規格將以取得綠建築銀級標章為目標。

本都更案預期完工後將成為西區門戶計畫指標性建物，不僅對於帶動台北車站商圈更新與再生有正面的助益，對於改善市容亦有示範作用。

此外，本都更案彰銀佔比近4成為最大地主，預計可分回建物2,000餘坪，未來北門分行將遷回延平北路一段的原址繼續為民眾服務，地上層的辦公室除自用外，將規劃出租，以增裕營收。

(工商 )