台股持續創近年新高，朝挑戰歷史高點1萬2,680點邁進，金管會主委顧立雄18日分析支撐台股四大原因，一是資金寬鬆，流向新興國家，台股殖利率高自然表現更佳；二是經濟指標仍顯示美國等經濟未走弱；三是中美貿易戰暫歇；四是台商資金回台投資，製造基地升級，可以期待撐起台灣再一個10年、20年的發展。

顧立雄並以台積電為例，其市值不斷創高，已達9兆元，主要原因是台積電表現真的很好，有基本面支撐，且台積電在未來、還可見的將來，「應該都還表現非常不錯」。即護國神積仍會是台股撐盤要角。

台股持續站上近年新高點，已突破1萬2,100點，經濟研究單位示警指台灣景氣與台股等金融面似有脫勾，顧立雄對此表示，目前從本益比來看，台股行情「還算合理」，但後續的確要看基本面表現，尤其是全球總體經濟與台灣經濟的發展，確實會影響台股後續表現。

顧立雄主委從台股站上1萬1千點後，一直提醒市場要「居高思危」，近期又再提醒投資人，市場不是永遠「萬里無雲」，即仍是可能變天、轉陰。

中研院18日亦分析，今年台灣商業獲利下滑，景氣似乎也沒有特別熱，但金融面表現，如台股表現卻非常亮麗，提醒外界注意這種資金堆疊出的榮景，後續是否仍能持續。

顧立雄坦言，這波的全球股市榮景，某種程度的確是資金寬鬆推升，資金流向新興國家及各國股市，台股也有基本面、現金殖利率仍逾3.9％，因此在這波吸引資金中，表現就會比其他股市要好，但顧立雄也澄清，外界都覺得是外資推升台股，但其實「內資也有很大一部分」，資金都需要找適切的投資工具，台股即是其中一個適切的去向。

其次是台灣經濟今年是亞洲四小龍之首，明年若能維持，則台股仍舊有撐，且目前各項經濟數據也沒有顯示美國經濟會走弱，即經濟遠景仍可期待，就會反應在股市表現上。

第三是中美貿易戰暫時停歇，沒有出現原先外界預期的悲觀結果；第四是台商資金回台，且設立高附加價值生產基地，台灣產業可望再升級轉型，這些預期都會支撐台股未來表現。

(工商 )