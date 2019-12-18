美國與中國大陸達成第一階段貿易協議後，美國貿易代表萊海澤建議總統川普，可升高美歐貿易戰，提高歐洲進口商品的關稅，藉此縮小與歐盟長期的貿易逆差。

萊海澤17日接受川普政府「御用」電視台福斯商業新聞網（Fox Business Network）訪問時指出，美國與歐盟的貿易關係非常不平衡，今年貿易逆差增至1800億美元，因此與歐盟磋商至為重要。

鑑於美歐關係全面趨緊，新任歐盟執委會主席馮德萊恩說，她計劃在2020年初與美國總統川普見面。她說：「我相信，歐洲與美國之間的緊密友誼與合作關係，是促成雙方成功的關鍵。」她期待在2020年年初與川普見面，但她的辦公室拒絕提供更多相關細節。

過去3年來，川普向歐洲進口鋼鋁課徵關稅，揚言還將對汽車加徵類似關稅，並計劃對法國香檳徵稅，以報復法國向美國科技公司加徵數位稅。

在華府，萊海澤表示，美國和歐盟正就飛機製造商波音（Boeing）和空中巴士（Airbus）的補貼爭議舉行談判。他又指，美國須找出方法向歐洲販售更多商品。

美國統計局公布的數據顯示，去年與歐盟的貿易逆差約為1690億美元，今年或再擴大。萊海澤認為，情況不能繼續下去，如果不收窄與歐盟的貿差，就無法大幅收窄全球貿差。

美國貿易代表署（USTR）12日公布對歐產的徵稅清單，考慮對歐盟產品加徵最高100%關稅，產品包括橄欖油、乳酪和白蘭地。

(中時 )