立委候選人蔡培慧在號次抽籤抽中二號後，也馬上PO出文宣與號次。（楊樹煌南投傳真）

南投縣第一選區立委候選人號次抽籤後，抽中一號的馬文君和二號的蔡培慧，不約而同的馬上都進行選區內各鄉鎮的車隊掃街造勢，向選民告知抽中的號次，同時兩位候選人的競選團隊更是展現驚人的效率，隨即上網公告號次，並PO上動態影片和靜態文宣。

抽中一號的馬文君，上屆也是抽中一號，競選團隊馬上高呼一馬當先，馬文君表示，象徵她服務基層一路走來，始終如一不變，一定能一馬當先，連任成功。

同時在車隊掃街拜票行程中，馬文君的車隊採環保音效鞭炮，取代傳統鞭炮的燃放，身體力行的減少空汙排放，期望對環保及南投清新空氣盡一份心力。

抽中二號的蔡培慧，則與競選團隊大跳競選歌曲「菜頭粿」，營造團結、歡樂的氣氛。並比出「啾咪」愛心手勢，高呼2號蔡培慧勝利，高喊「蔡培慧凍蒜，蔡培慧勝利！」

蔡培慧的車隊掃街拜票行程，也是和馬文君一樣，由南投出發，接著至中寮至草屯，再往國姓、魚池、晚間最後一站在埔里鎮進行掃街拜票。

(中時 )