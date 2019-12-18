【臉書直播】總統候選人電視政見發表會

國民黨總統候選人韓國瑜今天在電視政見會上主攻民進黨貪腐，韓國瑜承諾，將在當選總統之後，把民進黨任內裁撤掉的特偵組，重新成立，並且立刻展開調查，包括8800億前瞻預算為何要這麼多錢？風力發電為何要兩兆？甚至高雄3300億負債為何欠這麼多錢也要查。

韓國瑜說，如果他當選總統，他要求特偵組對他也要像X光一般檢驗，如果查到他貪污，他會拜託法官讓他不能假釋，關到死；同樣的，如果他任用的政務官、國營事業董事長貪污，也會拜託法官不能讓他們假釋，他強調，如果沒有清廉政治，台灣就會走向墮落。

韓國瑜引用台北市長柯文哲說「蔡英文身邊的人都在貪污」，韓國瑜說，這話他不相信，太極端，但他相信蔡總統領導的民進黨執政團隊很多人都在貪污。民進黨堅持要廢掉特偵組，為貪官污吏開一條路，讓他們一路有綠燈不會被調查，沒有清廉有效率的政府，納稅人納稅再多，怎麼衝刺經濟都是空的，「貪官污吏、肥貓充斥政府，這像政府嗎？」

(中時 )