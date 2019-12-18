前旅美投手郭泓志和克里夫蘭印地安人捕手朱立人18日到龜山國小擔任2019MLBCUP少棒冠軍隊講師，郭和朱不時指點學生出力技巧也讓學生相當開心。

MLB今年7月舉辦「2019 MLB CUP Taiwan」賽事，由龜山國小奪下2連霸佳績。因此MLB邀請郭泓志和朱立人指導球員。小選手看到2人擔任教練，也相當開心，練起球更相當起勁。郭泓志表示，擔任教練後，才知道比單純當球員辛苦很多，要注意球員各種狀況，如把學生的問題消化之後再回答。也建議學生開心打球就好，當成開心的課後教學。

朱立人最近改名為吉力吉撈．鞏冠，他說，更改為族名，是希望帶著家族的力量、榮耀到美國打拚，若有機會上大聯盟，也想要讓世界看到排灣族。此外看到小朋友有禮貌、整齊的樣子，就想到以前團體生活，做什麼都在一起。他也建議，國小階段熱身有沒有做好相當重要，也建議孩子打棒球、玩棒球。

桃園市長鄭文燦也到場，期許選手們能在教練上學到對棒球的熱愛、堅持。他也提到，為了日本樂天集團能保留「桃猿」隊名，邀請樂天職棒部門觀看中職冠軍賽、參加封王遊行等。樂天感受到球迷的熱情後，決定保留「桃猿隊」。

(中時 )