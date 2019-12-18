「不甘心！」、「他憑什麼！」、「他這樣弄我，我一定要弄回去！」戲劇和電影中，報仇、報復往往都是不可或缺的情節。報仇也存在日常生活中，你爭我奪、爾虞我詐。

面對報仇和回擊心理，人們往往落入兩種極端：摧毀他人或忍氣吞聲，這兩種都不是最好的選擇，且我們接受的教育是遇到不甘、不平之事，要以德報怨、吃虧就是佔便宜、不要輕易回擊，「情緒總要出口，但卻沒人告訴我們可以怎麼做，」全觀式社區預防暨心理健康中心諮商心理師王弈升說。

報仇其實不壞:

遇到不公平或損害自我利益時，人普遍會升起一股怨懟的心理，這是報仇行為的來源。楊聰才診所院長、精神科醫師楊聰財指出，研究證實了報仇、憤怒是人天生的機制，在現實生活中往往都是負面的字眼，但報仇其實對身心和團隊都有好處。

一篇刊登在《社會及個人心理學指南（Social and Personality Psychology Compass ）》的文章指出，在人類早期社會，報仇能防止加害者進一步破壞、報仇後能讓團隊更合作、降低成員搭順風車的現象。

另外報仇也能增加大腦的愉悅感。心理學家佛洛伊德早說過，攻擊能讓人愉悅，而2014年，肯塔基大學心理系教授崔斯特（David Chester）研究發現，復仇行為能產生愉悅和快感，後來他更指出，人們復仇的原因完全是因為預期到這樣會有快感。

不只心理，大腦也會因復仇而改變。實驗發現，當人們真的復仇後，掌管獎勵機制的基底核會變得活躍，證實了：復仇是甜蜜的。

如同看戲劇，觀眾總在等壞人被好人修理的情節，對壞人不滿的情緒慢慢累積，最後好人反擊，大快人心。

「過得好，是最好的報復」其實這類說法常出現在當我們發現事實無法改變，或不想傷害對方。（圖片來源：pixabay）

反擊或忍氣吞聲，哪個才對？

面對不公平、心有不甘的情緒，想反擊是相當正常的反應。在報仇的光譜中，「以牙還牙、以眼還眼」就是最直接的方式；光譜的另一端是「過得好，是最好的報復」，一種往心裡內化的方式，哪個才合理呢？

王弈升認為，這兩種方式象徵外化行動和內觀己心兩種安頓之道。「以牙還牙、以眼還眼」建立在個人有能力改變現狀，且不畏局勢艱辛、愈挫愈勇為前提。例如之前很紅的《半澤直樹》，「但這類的反擊，如果沒有堅強的意志力與行動力，通常不會成功，反而容易愈弄愈糟」。

而「過得好，是最好的報復」其實這類說法常出現在當我們發現事實無法改變，或不想傷害對方，轉而把注意力從對方回到自己身上，「前者是以摧毀為目的，後者的重心是將焦點回歸自我，但現實中常容易變成太強調證明『過得好』，忽略或壓抑真實情緒，悶久了反而容易產生脫序行為。」想回擊的情緒是正常的，但需要找到適切的調適之道，才有機會降低因衝動攻擊而傷害自己或他人身心的風險。

在生活中，不論是說服他人或自我要或不要復仇，都是在這兩種極端上作選擇，是否有哪些作法可以有回擊的感覺、讓心裡好過些呢？

想回擊，先用「三調」冷靜一下:

碰到不好的事情當然有不滿，但報仇前可以先冷靜一下。（圖片來源：pixabay）

碰到不好的事情當然有不滿，但報仇前可以先冷靜一下。王弈升說最常使用的就是調身、調心、調息，這三件事能轉移注意力，讓自己暫停冷靜，觀察身體、呼吸和自己的感受：

調身：找一個安全、不受打擾、不會勾起憤怒情緒的環境。安靜地覺察自己的身體狀況，因為憤怒讓身體哪些部位出現變化？可能是肩膀硬了、心跳快了。

調心：憤怒時注意力不在自己而在外面的事物，所以把注意力拉回到自己身上，跟自己說說話。楊聰財指出，大腦前額葉會作出理性的判斷，提醒自己不要作出衝動行為。

調息：不用刻意放緩呼吸速度或深呼吸，專注在自己呼息時的感受就讓身體放鬆。

三種方式讓你好好報仇:

想來想去還是想報復，但直接回擊可能讓情況越演越烈，甚至造成惡性循環，又不能不抒發，那該怎麼辦呢？「好好地報仇」就是個學問。王弈升指出，好的報復有三個原則：

1. 一定不能以摧毀為目的

2. 不論對自己或對他人，須以安全優先

3. 最後要設立停損點

楊聰財也認為，透過內化復仇情緒和「聰明地」復仇就是一種學習，經一事長一智，知道下回不會再被占便宜、不受傷，同時也能有同理心，不傷害他人，如同古羅馬哲學皇帝馬爾庫斯‧奧列里烏斯（Marcus Aurelius）所說的：「最好的報仇是不變成像敵人那般的人。」

有三種回擊方式可以讓你心裡舒暢又不傷害他人：

1.跟親朋好友或同事講八卦

講八卦不是壞事，在抱怨、討論的過程中就是一種宣洩。（圖片來源：pixabay）

講八卦不是壞事，在抱怨、討論的過程中就是一種宣洩，只要不傳出去或讓對方聽見、變成言語霸凌即可。王弈升說，很多有復仇情緒的人都不會跟別人講，最後發生憾事，這是因為長期處在壓抑的狀態，但如果有機會說出口，情況就會大不同。

或是可以在腦海中幻想一個劇本，例如對方被炒魷魚、被上司責罵或遇到種種倒霉事都可以，這在心理諮商時是很常運用的方式。

2.儀式跟象徵行為

也是宣洩的方式，但相較於第一個，這是有所行動的，無傷大雅且透過不傷人的行動，讓憤怒能轉移到某件事物上而獲得安慰，「這帶些趣味性，像是日本有離婚典禮，雙方共同用錘子錘爛戒指，用派砸對方臉上，這也是一種儀式，」王弈升說。

此外，國外也有一個很有趣的研究，是巫毒娃娃扎針，受試者扎完真的覺得舒坦許多，這是一個安全、沒人會受傷的方式。

利用一些物品作像徵性的復仇行動，是相對安全且能發洩情緒的方式。（圖片來源：pixabay）

有個故事是這樣：分手了很難過，主角就徒步到彼此曾經玩過的地方拍影片、整理對方曾經發生過的糗事，或是把對方穿過的衣服剪爛變成抹布，用來打掃家務，「報復不只有毀滅，有時還可以是一種創造，」通常有這樣的行為，憤怒情緒就會慢慢冷靜

其他的方式還有很多，例如買或作一個東西想像成對方，可以表達對他的各種心聲等等，「當不滿與憤慨透過儀式與象徵的方式轉換時，這些負面情緒有了相對安全調適的出口，可減少衝動行事而造成的傷害風險。」王弈升說。

但楊聰財指出，這樣的確能發洩怒氣，但儀式行為本身仍帶有不平之心，因此如果能緩解當然好，但如果不足以發洩完，仍可能引發報復行動。

3.安全地揭露對方的缺失

楊聰財指出，在職場或情場上，想報復可以平心、安全地揭露對方的缺點或過失，有點類似「讓大家評評理」的意味。

報復本身沒問題，直接攻擊雖能帶來快感但也短暫。王弈升指出，報仇成功與否，最後常出現「沮喪」的情緒，因為回擊過程中可能違反理性良知、道德甚至法律，報仇完清醒後發現做了錯事，慚愧、內疚湧現，這是另外一個更辛苦情況。報仇可以，但千萬不要傷害他人，才不會陷入一個又一個無法自拔的泥淖。

(中時電子報)