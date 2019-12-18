親民黨總統候選人宋楚瑜今天在電視政見會上強調自己的經驗與能力，批評藍綠都不願意面對國家真正的問題，呼籲民眾選出能放下藍綠，讓全民一起創造台灣未來願景的候選人。

宋楚瑜表示自己是民主重要推手，曾做出關鍵貢獻，參與解嚴、修改刑法一百條、開放黨禁、推動總統直選、終結萬年國會，推動時國民黨內有不同意見。此外也從政44年，向蔣經國、孫運璿、李登輝學到眾多治國經驗。

宋楚瑜指出，台灣如今面臨六大危機，包括氣候變遷、人口結構改變(高齡化少子化)、區域經濟整合、產業結構轉型衝擊中小企業、貧富差距擴大、人文價值淪喪危機，這些都是政府應處理的，面臨非常之局需要有非常之人才能處理。此外台灣明年必須注意能否與大陸建設對話管道，此外當日本、美國與大陸因為經濟關係交換，這些變化不能掉以輕心，所以需要有國際觀、能與國際溝通的領導人。

另外宋楚瑜痛批藍綠築起對決高牆，讓國家社會陷入對立，對於國家應該解決的問題，藍綠都不願面對，只想杯葛讓對方失敗，讓自己下次能夠勝選，因此許多民眾討厭政黨，宋楚瑜就是不計個人毀譽奮不顧身為台灣打拼的人，我們雖有不同過去，卻有共同未來和價值，就是自由民主價值，所以要選出能放下藍綠讓全民一起創造台灣未來願景的候選人，讓全世界看到台灣自由民主價值是不分族群年齡共同的DNA。

(中時 )