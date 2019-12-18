元大證券18日獲頒《今周刊》第12屆「商務人士理想品牌」大賞，這已是元大證券在「證券商」類別中，自開辦以來，連續12年蟬聯冠軍寶座。

「商務人士理想品牌」今年持續與品牌趨勢觀察專家東方線上合作，使調查結果更貼近消費者趨勢，採用線上問卷的方式，調查台灣企業經理人及《今周刊》讀者心目中最具價值的理想品牌，參與者身分包括企業主、中高階主管、醫師、律師、會計師等專業人士，是國內最大規模、最具指標性的品牌調查。元大證券自首屆的品牌調查至今，12年間不論市場如何變化，仍然是讀者與專業人士心目中的最佳券商。

元大證券向來以提供投資人創新與高品質的專業服務為己任，除了長期深耕台灣在地市場外，更積極掌握世界投資趨勢，近年來致力於金融科技的研發與創新，於2018年9月推出AI智能選股「投資先生」APP，是台灣業界首款集智能選股與證券下單於一體的手機選股軟體，推出至今已突破70萬次下載量，並還在持續成長。

「投資先生」便捷又創新的設計，更連連奪得各大獎項肯定，包括「金彝獎-金融創新獎」、「國家品牌玉山獎-最佳產品獎首獎」以及連續兩年分別獲得「經濟部數位內容產品獎-年度最佳產品獎」，及「經濟部數位內容產品獎-最具商業價值獎」的國家級大獎。

除了金融科技研發，元大證券同時在經紀業務、投資銀行、債券以及衍生性商品等業務表現也是不斷推陳出新，截至10月止，今年共榮獲超過40座海內外大獎，以及《亞元雜誌》(Asiamoney)「30周年台灣最佳證券經紀商」的極高殊榮。

未來元大證券將持續求新求變，不只作為台灣證券業龍頭，更積極拓展海外市場，串聯亞洲各國家投資平台，提供給投資人更全面的投資理財服務，持續朝向「亞洲區一流的投資銀行」目標邁進。

(工商 )