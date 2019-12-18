今年暖冬，天氣還是熱呼呼的。台中寶格冰淇淋為搶攻冰品市場，推出兩款創意冰品，讓民眾冬天吃冰也能暖身又暖心；冬天也是草莓長成的季節，寶格選用當季質感佳的草莓，即日起至12/25「大人氣聖誕限定草莓鬆餅組」限定上市！

寶格冰淇淋創辦人陳苡榛表示，以生薑、椒香為基礎味道，一連推出兩款只有這個冬天才有的限定創意冰品，包括冬季限定「薑媽媽冰淇淋」，採用種植成熟、品質優越的苗栗大湖「薑麻園」生薑，把薑與濃密的奶香冰淇淋結合，再配上手工熬煮黑糖珍珠，微辛辣帶點甜的入口滋味，讓民眾吃的是冰，卻也像正喝著一杯黑糖薑奶茶般的真實口感，每份150元。

冬季限量「椒香冰淇淋」110元。此款則是以辣的香氣表現為主，使用花椒、堅果及多種天然漢方香料製成的麻辣果油，讓民眾不必擔心熱量也能有好像在吃鍋的感受。

此外，冬天也是草莓長成的季節，寶格堅持選用當季質感最佳的這批產品，現烤雙層厚鬆餅搭配特製草莓鮮奶油、草莓產季才有的草莓冰淇淋，再放上多顆又美又甜的新鮮草莓，台中寶格冰淇淋用滿滿的草莓融化民眾的心、傳遞滿溢的幸福滋味。即日起至12/25「大人氣聖誕限定草莓鬆餅組」限定上市！

(工商 )