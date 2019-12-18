國民黨總統候選人韓國瑜今天在政見會上第一輪主攻民進黨主權跟貪腐。韓國瑜質疑，蔡英文總統過去都用「這個國家」稱呼中華民國，韓國瑜還諷刺，今天參加的中華民國總統候選人辯論會，是不是要改名「這個國家」政見發表會？

韓國瑜質疑，蔡英文根本不愛中華民國，且蔡英文也不要九二共識，國民黨的主張是再中華民國完整國格體制下，發展兩岸交流，叫做九二共識，民進黨卻一定要扣帽子，說這是一國兩制。

韓國瑜也說，蔡英文也對不起主張台獨的朋友，蔡英文有責任說清楚，到底要帶領2300萬人民何去何從？韓國瑜說他主張很清楚，就是支持中華民國，捍衛中華民國主權跟憲政體制，服務跟保護2300萬台澎金馬同胞跟生命財產，沒有含糊空間。

韓國瑜認為蔡英文應該說清楚到底要不要台獨？支持也講清楚，不支持也講清楚，「我不支持台獨，但如果你敢喊支持台獨，也是覺得你有勇氣」，韓國瑜又說，如果蔡英文不支持台獨，「那請跟我喊三遍，中華民國萬歲！中華民國萬歲！中華民國萬歲！」

(中時 )