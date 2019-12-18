社群網站龍頭臉書公司（Facebook Inc.）多次爆出個資外洩事件，引發軒然大波。臉書致函美國聯邦參議員透露，即使用戶選擇關閉定位追蹤功能，臉書依然能藉由相片標註和打卡地點等方式判斷用戶的所在位置。

臉書在回覆參議員的信件中，解釋知道用戶所在位置的諸多好處，例如可提供附近商戶廣告、防止帳號被盜、阻截駭客、甚至打擊不實資訊等。

臉書透露，即使用戶拒絕分享定位資訊，Fb仍可透過用戶相片、打卡餐廳、網購交易、網路位址、電訊服務等資訊，獲悉用戶置身何處。用戶張貼貼文時，除了分享地點資訊外，用戶用來連線上網的裝置也會得到IP位址，用戶的所在位置就會被標註出來。

臉書表示，知道用戶的位置能幫助臉書和其他網路公司，藉由偵測到可疑登入活動來保護帳號安全，例如一名住在歐洲的用戶卻從南美洲登入帳號時，臉書就會偵測到異常。

共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）推文說︰「沒有取消的選項，根本無權控制你自己的個人資訊——這就是科技巨頭。這也是為什麼國會要採取行動。」

臉書現在因為資料外洩問題，已被美國司法部及數個州盯上調查。

(中時 )