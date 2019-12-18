中選會今（18）日晚間舉辦第一場公辦總統政見發表會，國民黨總統參選人韓國瑜抽到順位第一位發言，韓國瑜直指蔡英文對國家定位不清，更向蔡英文喊話，是否敢跟著他高喊「中華民國萬歲！」另外韓國瑜也質疑蔡政府人馬有貪污，他上任後將重新成立特偵組立即調查前瞻計畫，更直言，「若我有貪污，把我關到死」！

韓國瑜開場表示，今天要發表政見前，最重要的是，先搞清楚「我們是什麼國家？」蔡英文上任三年半以來，對「國家（定位）」講不清楚，用「這個國家」4字來代替。韓國瑜說，我常問蔡英文，妳要帶2,300萬人民去哪？蔡英文享受憲法授與的一切權利與待遇，卻用「這個國家」來代替，若不說清楚，如何帶領這國家？

韓國瑜直言，蔡英文走三條路，第一，她不愛中華民國；第二，她不要九二共識，這個中華民國完整國格體制下發展出的九二共識，蔡英文卻扣帽子說，國民黨認同一國兩制。第三，她對不起台獨朋友，完全讓他們失望。韓國於直言，蔡英文你有責任告訴台灣人，究竟要帶人民何去何從？

韓國瑜主張，他捍衛中華民國、中華民國的憲制體制、以及要全力保護2,300萬人民，蔡英文能否跟他一起大喊三聲「中華民國萬歲！」或是高喊「我支持台獨！」韓國瑜說，那我也佩服你蔡英文的勇氣。

接著，韓國瑜提及「廉潔」議題，他說，人若沒有一口空氣會活不下去，沒有一個清廉的政府，台灣就是「竹籃打水會一場空」，他相信，蔡政府領導下，很多人都在貪污。回想為何蔡英文堅決廢除特偵組，其實就是要為貪官污吏開一條路，一路有綠燈、不會被調查，沒有清廉政府，人民納稅再多，最後都是空的，當台灣貪官污吏充斥、還有肥貓，這還是政府嗎？

韓國瑜主張，他上任後，立刻成立特偵組，馬上調查8,800億元前瞻基礎建設預算，風電2兆元預算，以及調查為何高雄市府欠債這麼多？同樣，韓國瑜說，他下台後也接受特偵組嚴格檢驗，「若有貪污，絕對不要假釋我，把我關到死，一天一頓飯！」

韓國瑜重申，今天要賺錢去開公司，民進黨卻是「開政府賺大錢」。投票給你蔡英文是希望安居樂業，公務員有責任盡心盡力，蔡政府卻貪污、腐敗、亂投資，怎可以這樣做？沒有清廉政府，就沒法有效率執政，若我上任，就成立特偵組，立刻展開調查，若我的政務官、國營事業董事長有貪污，也拜託法官別讓他們假釋，因為沒有清廉政治，就沒有未來。

(工商 )