雲林縣台西鄉海口故事屋，啟用半年來已成為雲林海線地區文化亮點，18日由台灣現代版畫藝術重要旗手鐘有輝、林雪卿伉儷帶來「逍遙遊：鐘有輝、林雪卿創作展」，與民眾一起透過藝術迎接耶誕、元旦、農曆年佳節。

鐘有輝出身雲林縣莿桐鄉，目前為台灣師範大學國際版畫中心藝術總監，林雪卿為師範大學版畫教授，夫妻倆是大學美術系64級同班同學、「十青版畫會」創始會員，曾至東京、紐約深造，對各類媒材與版畫多有鑽研。

鐘有輝創作喜愛取材於自然與周遭，利用創作版畫的觀念與態度，省視自我修為與表現，近期作品善以草葉植物之形，展現生命多彩變化的趣味。

林雪卿的創作常帶有陰陽虛實結合生命的協調之美，藉由版畫與繪畫的相互激盪，營造出超然物外、象徵性的美學思維，近期創作善用木紋、女體、蝴蝶等形象入畫，透過纖細線條、漸層色彩與象徵符號配置，構築女性自我的生命時空。

故事屋負責人丁仁桐表示，此次展覽即日起至2020年2月9日。本月28日上午10點舉辦開幕茶會，下午2至4點由2名藝術家帶來藝術創作分享、版畫DIY製作活動。

(中時 )