中選會今天舉辦總統候選人電視政見發表會，國民黨總統候選人韓國瑜開場針對國家定位對總統蔡英文展開猛攻，隨後登場的蔡英文不甘示弱反擊：「我們現在不就是在選中華民國總統？我不就是第十四任總統？我們正在選第十五任總統。」蔡英文強調，擔任總統3年多，就是跟著憲政體制運作。

韓國瑜提出重設特偵組，並質疑民進黨政府很多人貪污。蔡英文反問，這段時間以來高雄一直在討論閨蜜變主秘。第一好的閨蜜辭職，第二好的閨蜜又變成主秘，這些事情韓市長有沒有好好解釋一下？

蔡英文又說，韓國瑜市長自己的豪宅事情都在迴避，都講不清楚，「你連現在都講不清楚，何必等到特偵組成立？」

蔡英文表示，過去韓國瑜跟國民黨也對她很多指教與批評，不過仔細聽一聽，不脫情緒性、歧視性的發言，挑起設對立，或是沒有根據的指控，有時候甚至是無中生有，斷章取義。

蔡英文批評去年韓國瑜當選市長，但不過三個月就說要選總統，爭取國民黨總統候選人，這是台灣民主發展史上選民從來沒見過的事，也是政治人物違背承諾最壞的示範。

(中時 )