楊丞琳日前推出新專輯《刪·拾 以後》，多年前開始接觸Zumba，自此愛上運動暢快感，熱衷於運動的她更會相約姊妹朋友們一起運動，即便在忙碌發片宣傳期，也維持一週1至2次運動時間，18日在唱片公司和KKBOX安排下，邀請30位幸運歌迷一同跳Zumba，並和Zumba明星教師J-LIN，帶粉絲們沈浸在新歌〈Love is Love〉節奏及律動中。

楊丞琳和Zumba明星教師J-LIN帶粉絲一起跳新歌〈Love is Love〉。（盧禕祺攝）

擔綱首席助教的楊丞琳，帶領全場粉絲跳舞，她回想在求學時期，有次為了校慶表演編舞也擔綱教舞，當時8位同學中有2位同學練舞時顧著聊天，不認真學舞，她苦口婆心勸了許久，某天突然爆炸「當下我直接把CD給折成兩半丟掉，直接離開」，回想往事楊丞琳直笑說「我真的很嚴格，脾氣很暴躁，超兇」，雖然事後自認「他們（同學）應該有討厭我」，但也因此同學變認真，順利完美表演。

先前曾和小S相約一起跳Zumba，楊丞琳為了配合小S時間特地早起9點跳舞，跳完後兩人也會共進午餐。雖兩人喜愛的曲風不同各有特色，但兩人一見面則是瘋狂互相稱讚，楊丞琳讚小S腿很細，小S則讚楊丞琳有腹肌、腰很細，不過坦言看到小S為了維持身材，直呼「她真的瘋了」。

從小練芭蕾的楊丞琳，過去擅長現代舞，也曾透露要「封舞」，楊丞琳坦言跳舞是一輩子興趣，若要在舞台上表演不同曲風「還是要深思熟慮一下」，近期因為跟著練Zumba，非常習慣跳流行舞，也希望帶起運動風氣。至於是否會揪老公李榮浩一起跳Zumba？楊丞琳說，Zumba動作偏扭動，他自己會跑步、做器材，也提到自己「是那種一定要全身爆汗，比較偏變態的運動方法。」

近年來熱愛Zumba的楊丞琳，在新歌〈Love is Love〉中也展現全新舞風。（盧禕祺攝）

她提到自己是「最常出沒在各大運動中心團體課」的藝人，為了運動不惜素顏也要去，有次在課堂中邊舉啞鈴時被男同學認出，即便大爆汗、她笑說「我還是很冷靜地舉啞鈴」，不怕狼狽被人看，楊丞琳也自信地說「這樣也更加見證素顏跟化妝長一樣」。

新歌〈獻醜〉MV也將於19日正式上線，MV以男友視角拍攝楊丞琳沿著塞納河畔走走停停，散步在巴黎街頭，享受輕吹來的微風，用另一種角度去欣賞忙碌的生活，就像在感情中不怕「獻醜」，以另一種角度去擁抱自身的不完美。專輯中另一首〈我不認識你〉則是〈獻醜〉的粵語版，將於明晚同步上映歌詞版MV。今年她將在台中、台北跨年演出，預告會有不同造型及演出節目。

(中時 )