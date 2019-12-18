一名曾因參與反送中活動被捕的香港男子日前在上海轉機時，疑似被大陸公安扣留搜查，發現其手機中有反送中活動現場照片，被依可能危害社會安全為由予以原機遣返。該男子質疑，港警可能已將被捕示威者名單資料送交大陸公安。

據香港《明報》報導，一名22歲的梁姓男子日前搭機打算經上海轉機到法國巴黎，有2名臂章寫有「警察」字樣疑似公安人員在上海航機上直呼其名，將其帶走並扣查，稱他有可能危害社會安全。隨後有4至5名人員搜查其隨身行李及手機後，對其手機內反送中現場照片攝影存證後，予以原機遣返香港。

報導說，該男子10月間在反送中事件中被捕，之後獲保釋，迄今未被警檢起訴。他懷疑香港警方將自己被捕的資料轉交內地公安，形容此一做法既過分且不合理。

香港警方回應媒體詢問時表示，並未將任何被捕人的資料交給內地執法單位。警方又稱，不會純粹因為個別人曾參與過去的示威活動，或曾經於此段期間被捕而將他們的資料交予境外執法機構。但若是在境外干犯刑事罪行而符合相關條件，警方會按機制將有關資料交予境外執法機構。

(中時電子報)