路倒老翁只說關鍵字 警機智帶他回家 19:542019/12/18 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市八德警分局員警日前發現老翁路倒，協助他回家。(警方提供／賴佑維桃園傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市八德警分局四維派出所警員謝永靖及田蔚允日前巡邏時，接獲報案有人路倒，員警到場發現1名年邁老翁倒臥在路上，因老翁只能說住在國小附近，員警機警送老婦到大忠國小附近，恰好遇到老翁家人，成功送老翁回家。 八德分局提醒目前台灣社會已漸漸走向高齡化，家中長者如有失智現象，應避免讓其單獨外出，平常應多注意其動向，也可在隨身的衣物繡上識別資料、聯繫電話等以便提供警方或相關單位的辨識。 (中時 ) #老翁 #八德 #國小 #員警 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 社區通訊群組發功 警助迷途老翁找到回家路 11:412019/12/14 生活 中市二頂厝三官大帝信仰逾甲子 善款助學回饋地方傳愛 21:192019/12/15 生活 老翁病發癱路邊 警暖心助返家 13:302019/12/16 社會 老翁倒車180度大失控 倒退嚕衝進超市 14:342019/12/16 社會 帶動藍海市場 台灣之星攜凱基創「辦門號享優惠貸款」 15:532019/12/16 財經 盲眼老翁迷路 暖警當眼睛送回家 17:122019/12/16 社會 淡水疑賣屋糾紛 老翁持刀毀容女房仲後墜樓不治 20:072019/12/16 社會 拚經濟 辦時間最長燈會 04:102019/12/17 地方新聞 頭份分局尖山所員警 協助迷途老翁回家 17:082019/12/17 社會 酒測攔到太極拳大師？老漢：待我提個氣 結果笑翻 10:552019/12/18 社會 社會熱門新聞 老婆突然很愛走樓梯 夫看監視器綠到崩潰 - 社會 白皙辣妹家曬內衣褲「四度」遭竊 超無奈報警原因曝光 - 社會 要產婦用力下秒嬰「暴衝」 全場漏接慘摔死 - 社會 外送員霸氣拒絕怪怪妹子 半夜躺床頓悟好崩潰 - 社會 美女主播爆「鹹濕淫片」外流 委屈揭真相 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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