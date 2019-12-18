桃園市八德警分局四維派出所警員謝永靖及田蔚允日前巡邏時，接獲報案有人路倒，員警到場發現1名年邁老翁倒臥在路上，因老翁只能說住在國小附近，員警機警送老婦到大忠國小附近，恰好遇到老翁家人，成功送老翁回家。

八德分局提醒目前台灣社會已漸漸走向高齡化，家中長者如有失智現象，應避免讓其單獨外出，平常應多注意其動向，也可在隨身的衣物繡上識別資料、聯繫電話等以便提供警方或相關單位的辨識。

(中時 )