親民黨總統候選人宋楚瑜今天在電視政見會上駁斥民進黨一年來創造的芒果乾(亡國感)，呼籲民眾要有信心，沒有任何人能出賣台灣，所以總統選舉時要選的是有經驗有能力的領導人。

宋楚瑜指出，蔡英文2016參選總統時說兩岸問題不能被選舉操弄，但如今她還是把兩岸問題用在選舉操作、情緒勒索，讓民眾不安，但大家要有信心，我們是這片土地的主人，沒有任何人能出賣台灣，沒有任何人能忽視民意擅自做出決定。所以我們需要有經驗、整合不同意見，拿出可行辦法的領導人，而他有這樣的履歷，領導過省政府。

宋楚瑜也表示，台灣逐漸被世界邊緣化，蔡英文說她3年來想推動改革。政治管三件事：政策、資源分配、用人。民進黨這幾年執政蔡英文宣稱要追求社會正義，但蘭嶼不是靠道歉就可以解決心中的不平，例如核廢料放蘭嶼，但夏天蘭嶼迎接觀光客時居然會出現停電問題，政府也不幫忙解決。此外46％原住民都從山上到平地，但他們工作、居住、教育、養老問題都不是用嘴巴講，而是需要政府協助解決的，他若重回政府會好好幫大家解決。蔡英文說改革要有魄力，但更重要需要方法，並且了解溝通是改革的必要手段。

宋楚瑜指出，蔡英文推動改革引發抗爭，是因為胡亂爆衝，沒有經過行政與立法部門好好研商，年金改革就是，明明婦聯會交出3百多億元，可以拿去幫助老兵，卻還要扣他們養老的錢。不管是年金改革、一例一休、公投法，每次改革都讓被改革者期待下次政黨輪替時改回來，我們禁得起這樣的折騰嗎？對於蔡英文提出的大南方大發展計畫，宋楚瑜質疑五缺問題解決了嗎？電在哪？五缺問題沒解決，但派系不缺，國營事業職務成了派系分贓。

(中時 )