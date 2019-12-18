中國信託專業品牌形象深植人心！中國信託商業銀行連12年獲品牌第一名，中信銀行總經理陳佳文表示，身為臺灣最大的銀行，中國信託提供的服務已經是臺灣民眾生活的一部份，未來會持續以更謙虛、更嚴謹的態度，提供客戶更好的金融體驗。

《今周刊》今日公布第十二屆「商務人士理想品牌大賞」評選結果，中國信託商業銀行連續12年榮獲銀行品牌第一名。值得一提的是，今年「商務人士理想品牌大賞」新設立的信用卡類別，中國信託亦獲頒第一名之殊榮，顯示於廣大商務人士心目中，中國信託銀行在專業及貼心的金融服務與多元、創新金融產品深受各界肯定。

《今周刊》主辦的第十二屆「商務人士理想品牌大賞」頒獎典禮今日假台北士林萬麗酒店舉行，由副總統陳建仁親自頒獎，中信銀行總經理陳佳文出席受獎。

主辦單位今年持續與市場趨勢專家東方線上消費者研究集團合作，透過網路問卷，限定高階商務人士與醫師、律師、會計師等專業人士為調查對象，針對居家生活、家電、服務、交通工具等七大類，評選出各產業領導品牌，中信銀行再度勇奪服務類別銀行品牌第一名，成為該評選調查自2008年以來，銀行業的十二連霸。此外，中國信託信用卡從競爭激烈的信用卡市場與眾多品牌中脫穎而出，榮獲今年新設立的信用卡類別獎項第一名，顯示在商務人士心中，中信銀行始終是最值得信賴的銀行品牌。

為致力提供客戶多元的金融產品和服務，中國信託在推動創新數位金融服務的同時，亦透過AI及大數據應用，傾聽及了解客戶需求，提供跨通路虛實整合的金融服務，包括「中信Home Bank」APP、智動GO智能理財、中國信託智能客服、臺外幣現鈔兌換機、指靜脈存提款ATM等多元創新的數位金融服務，不僅解決客戶痛點，同時也提供客戶安心、貼心及便利的金融服務，滿足商務人士及廣大群眾的理財需求。

中國信託以提供信用卡客戶最佳支付體驗為核心理念，持續以客戶需求為導向，透過數據分析消費偏好，推出多元化支付工具及拓展消費場景，除與各業界龍頭合作發行聯名卡，並持續引領感應式支付，條碼支付、電子支付等發展，針對跨境線上購物、便利超商、速食連鎖、美食休閒、交通加油等通路，共同建構產業生態圈，使支付更融入於生活行為，提升客戶使用體驗。

(中時 )