桃園市三心六線捷運路網已逐步通車、施工或規畫設計中，市長鄭文燦表示，桃園第二階捷運路網願景將建構三角蛛型路網，增加路徑選擇及轉乘站點，以提升捷運覆蓋密度。（市府捷運工程局提供／甘嘉雯桃園傳真）

為發展大溪觀光、解決大溪交通問題，「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01站延伸至大溪暨周邊土地整合發展可行性研究」計畫，目前已完成期末報告初稿。（市府捷運工程局提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園市三心六線捷運路網逐步通車、施工或規畫設計中，市府捷運局表示，桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展，第一階段為三心六線，第二階段分3期推動共12條路線，將建構三角蛛型路網，增加路徑選擇及轉乘站點，以提升捷運覆蓋密度，營造共同生活圈。

捷運工程局18日進行「桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫」及「綠線延伸線大溪辦理情形」專題報告，市長鄭文燦表示，桃園人口穩定成長，預計2051年將達300萬人，市府延續「三心六線」計畫，研議辦理為期30年「桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫」。

局長陳文德表示，草案規畫已經完成，以三角蛛型路網規畫12條路線，增加路徑選擇及轉乘站點，將桃園各區涵蓋在未來的捷運網當中，提升捷運覆蓋密度，營造共同生活圈。

第二期為桃園青埔、林口龜山、桃園中壢平鎮、綜線延伸市區段、平鎮龍潭線、綠線延伸大溪等6條路線，合計60.2公里，完成後車站800公尺範圍服務人口覆蓋率達60％、服務181萬人。

第三期為大園觀音（大園段）、桃園航空城、中壢新屋（中壢段）、桃園蘆竹竹圍、內壢宋屋楊梅（內壢段）、大溪龍潭等6段，合計57.1公里，完成後車站800公尺範圍服務人口覆蓋率達66％、服務200萬人；第四期為大園觀音（觀音段）、中壢新屋（新屋段）、內壢宋屋楊梅（楊梅段），合計22.4公里。

另外，為發展大溪觀光、解決大溪交通問題，「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至大溪暨周邊土地整合發展可行性研究」計畫，目前已完成期末報告初稿，路線自八德區捷運綠線G01起向南經建德路、八德區非都市土地、埔頂路二段路廊，端點位於大溪區埔頂轉運站（現為埔頂營區），採全線高架形式，規畫新增3座車站，全長約4.4公里。

(中時 )