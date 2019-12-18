跑步機（Treadmill）燃脂第一，卻也最傷身。但專家建議，還沒練好肌力前別貿然嘗試。

在一般人的印象中，跑步機是最平易近人的有氧運動器材，同時訓練到的肌群也最平均。可是相較於滑步機和飛輪，跑步機的危險性竟是最高的。50+健身薈肌力體能專業教練陳少偉特別提醒「應先有肌力再跑步」，同時也說：「不建議一般人在肌肉還不會施力的狀況下，就開始進行跑步的運動。這等於是開一條破的木船航向太平洋，零件會一直掉落。」

不過，如果只有跑步機能選，究竟要怎麼用？

先調坡度再調速度是基本準則。（圖片來源：pixabay）

跑步機聰明使用3步驟:

●運動前的暖身：10分鐘

站穩，調整坡度到適合自身的角度，並調整到自己快走的速度，有意識地保持腳尖向前、不外八或內八，腳跟著地快走約10分鐘。要注意，先調坡度再調速度是基本準則。

●運動中的姿勢：10～20分鐘

調整速度後，腳尖朝前不外八或內八，使用髖關節去帶動腿部大肌群如股四頭肌、股二頭肌等，並大步跑步。

●運動後的和緩：10分鐘

將速度調回最初的暖身階段速度，不要直接從器材下來，讓心跳和呼吸緩和下來。依然要注意腳尖需朝前，腳跟確實著地。

(中時電子報)