李榮浩第二波主打新歌〈老友記〉，該曲訴說每個人心中都有一個很重要的朋友，但也往往被這樣的朋友受到傷害；雖每個人都有各自不同的目標，李榮浩在歌曲中期許，誰都不要怪誰，帶著彼此祝福的心情，要怪只能怪天意不再讓彼此成為今生老友。

第一波主打〈麻雀〉歌詞提到「你飛向了雪山之巔，我留在你回憶裏面。你成仙我替你留守人間，麻雀也有明天」，小小的麻雀，大大的愛，給生活在城市中的「麻雀」帶來了滿滿希望，推出後成績猛進拔得頭籌，霸氣席卷各大音樂榜單第一，頻頻刷新音樂平台成績，再度印證李榮浩的超高人氣以及音樂專業實力。

李榮浩第二波主打新歌〈老友記〉。（華納提供）

第二波主打〈老友記〉歌名一曝光，就給人留下滿滿遐想空間，尤其講出大部分的人用盡一生結交一位推心置腹的友人，卻只有極少數能走到最後，在現今社會許多人都因為家庭、孩子等各種因素，導致友情的漸行漸遠等內心感受。即便至今已出道六年，李榮浩仍然不忘初心專注音樂，為新專輯添上濃墨重彩的一筆。〈老友記〉將於21日於各大音樂平台正式上線。

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