歌壇首位「律師歌手」蘇明淵今天（12月18日）宣布將在12月25推出台語創作專輯《善良的歹人》，用音樂表達他執業20多年，看盡人生悲歡離合的心情。

早在就讀法律系3年級時，蘇明淵參加大專民歌比賽嶄露頭角，少年得志就以音樂才華贏得一紙唱片合約，曾在金點唱片以「蘇兒真」之名，推出過2張專輯，可惜歌壇成績不如預期，為了生計回到法律老本行，考上律師執照，展開20年訴訟人生，開過律師事務所，辦過無數難分難解的訴訟官司；現在，他重新出發，實踐年輕時的夢想，重披歌壇戰袍，成為唱片界「律師歌手」第一人。

蘇明淵表示：「律師是工作像個職業，為了生活養家，而歌手則像一種興趣；一個是理性，要辨護去說理，一個則是藝術，要發揮你的感性……雖然一個是用講的、一個是用唱的，但都是要讓人同理你。」

對蘇明淵來說，出唱片比打官司還難：「打官司是每天要做的事，知道什麼時候會有結果，但是出唱片是完全無法預測的事，結果會有多少迴響，真的很難預測。」

當律師20多年，蘇明淵從未忘情過音樂，持續進行創作，前後寫了200多首歌，今年初以歌曲《無根的日頭花》，獲文化部「臺灣原創流行音樂大獎」河洛語（台語）組首獎，更讓他重拾信心，再次追求音樂夢。

由於蘇明淵新專輯創作題材新穎獨特，唱片公司也創新推出新歌「國際搶先聽」影片，將歌詞加入羅馬拚音與日文拚音，讓不熟悉台語的歌迷也能跟著唱和。

(旺報 )