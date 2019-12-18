2020總統大選今天舉行政見發表會，蔡英文總統跟國民黨總統候選人韓國瑜針鋒相對、火花四射。蔡英文拿韓國瑜豪宅案、太平島挖石油攻擊韓，韓反嗆，「我跟你談大海，你跟我談浴缸」，韓國瑜更拿出準備好的資料，反嗆民進黨執政聲稱的經濟政績都是在欺騙。

韓國瑜說他選舉選到現在，都沒去批評蔡英文操守，跟她30歲就買地賺了1億8000萬的問題，沒想到今天竟然拿媒體跟網軍黑他的消息來攻擊他，「我完全無法接受」，韓國瑜反問蔡英文，用納稅人錢養網軍，「卡神」楊蕙如的網軍還有多少？

韓國瑜也拿出相關資料來打臉民進黨執政的經濟政績，韓國瑜說，蔡總統一直說台灣經濟20年來最好，但事實上，2018年超過3萬家公司解散創10年新高；2018年歇業工廠近4000家，較前一年增加45％；2019年10月出口訂單連續12個月負成長；2019年第三季製造業生產值成長率是-7.0％，「這麼差的經濟表現你跟我說20年來經濟最好？」

韓國瑜也提到民進黨的觀光政績，蔡政府宣稱來台旅客超過1000多萬人，民進黨算法是連過境旅客都算進去，麻煩蔡總統「苦民所苦」，去看看觀光業的各行各業，都是「淒慘的慘」。

至於蔡政府說台商回來投資7000億，韓國瑜也批評，實際上匯款回來是0元，一毛錢都沒回來，為何不能開大門走大路？為何要用欺騙？要走邪門歪道？台灣人民這麼信任民進黨，讓你們立法院過半，你好好執政票就投你了，怎麼不斷欺騙？

韓國瑜也提醒，接下來亞太地區陸續就會有區域整合，但台灣在國際貿易上快要變成孤兒，無論是RCEP或是CPTPP，台灣都不能加入，前總統陳水扁用中國台灣加入國際組織開會、前總統馬英九用中華台北，但在蔡總統執政下連一步都走不出去。

韓國瑜說，蔡總統如果希望台灣人民要給妳機會，必須先承認妳過去的執政是一敗塗地，台灣人或許會感動，但不能用欺騙的方式，說你經濟拼得很好。

(中時 )