和運租車締造全新里程於《今周刊》「商務人士理想品牌」中脫穎而出，勇奪服務類別租車品牌第一名肯定。和運總經理謝富來說，將在「顧客為先、專業為本」的最高原則下，持續開創優質且精準的用車服務與移動選擇，並精進各項服務細節，致力成為個人、商務人士及企業客戶交通行動上最值得信賴的夥伴。

「商務人士理想品牌大調查」是由國內專業財經雜誌《今周刊》舉辦，並委託市場趨勢專家東方線上消費者研究集團，透過網路問卷向企業主、高階商務人士與醫師、律師、會計師等專業人士進行調查，為國內最具指標性的商務品牌調查。

透過各領域菁英意見調查結果發現，和運租車專業且多元化的優質服務與產品廣受青睞，深獲商務人士高度認同與肯定，九度勇奪第1名的租車品牌，顯示始終是租車服務的第一選擇，更是租車品牌的領先指標，印證從一般社會大眾到商務領袖菁英，都一致認同和運租車是他們心中最信賴與喜愛、首選的租車品牌。

謝富來於代表領獎時表示，和運租車提供全廠牌車型的汽車租賃服務，始終堅持從客戶的角度出發，結合豐富的租賃專業與經驗，與時俱進持續創新滿足消費者多元需求，希冀在每一次服務接觸節點，為消費者解決痛點及獲得優質的用車體驗。領先業界推出的「訂閱式」租賃及以時(分)計費、24小時隨租隨還的「iRent自助租車」，即是為用車人創造更多元價值的租車服務。

對於想跳脫一成不變，年年新車新款開回家的消費者，選擇定額月付車款可彈性搭配的「訂閱式租賃」，在3年租賃期間內就能輕鬆依需求選車、因應情境更換切合所需車輛；而透過手機APP就能找到離自己最近的汽車或機車，讓移動服務的便利性大幅提升的「iRent共享汽機車」服務，更滿足消費者旅程中時時刻刻的移動需求。

(中時 )