時代力量政黨新北市第一選區立委候選人張衞航，18日新北市選舉委員會抽籤後舉辦記者會，要求同選區藍、綠候選人公開進行辯論。（戴上容攝）

國民黨立委候選人洪孟楷樂見所有候選人出面參加辯論。（戴上容攝）

時代力量政黨新北市第一選區立委候選人張衞航，18日新北市選舉委員會抽籤後舉辦記者會，要求同選區藍、綠候選人公開進行辯論，國民黨立委候選人洪孟楷願意接受辯論，民進黨立委呂孫綾下午也回應了，「與其花力氣噴口水，倒不如認真努力做事更實在」。

日前黃國昌喊話，要新北市第一選區藍綠兩黨候選人不要躲在父母親背後，應該出來和時代力量候選人張衞航來政策辯論，時代力量18日於新北市選舉委員會抽籤後舉辦記者會，正式向第一選區、第十二選區的候選人邀請公開進行辯論。

張衞航表示，唯讓人民了解充分資訊，才能讓人民在投票前有機會選擇心目中理想的對象，實踐選賢與能的民主真諦，因此公開邀請新北市第一選區呂孫綾與洪孟楷兩位候選人，針對國政方向、第一選區的未來發展等面向進行公開辯論。

洪孟楷回應，樂見所有候選人出面參加辯論，希望由公平公正單位做主辦，我一定會參與，再次呼籲現任和所有候選人都該共同參與。

民進黨現任立委呂孫綾日前不願回應，18日下午回應了，她指出她過去四年的成績，就是未來最好的保證，選區選出來的立委，一定要對選民負責，這四年為地方成功爭取的建設與福利，鄉親朋友有目共睹，絕非單靠辯論就可以完成，與其花力氣噴口水，倒不如認真努力做事更實在。

(中時 )