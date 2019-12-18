今晚(18日)2020總統大選政見發表會第二輪，面對韓國瑜的猛攻，蔡英文也不甘示弱反擊，痛批韓國瑜沒有信用，時常今天說出的話，隔天就改口、反悔，例如山上插國旗。

蔡英文指出，韓國瑜兩次的歧視性發言，一次說瑪麗亞怎麼變成了英文老師，一次說鳳凰走了來了雞，引起新移民與外國代表處的抗議。

蔡英文說，當前國際政治情勢很複雜，國際經濟進入新的變局，總統必須要有國際視野，才能帶領國家在變局中前進。但總統不能信口開河，總統每句話都很重要，如果不重視承諾，信口開河，台灣好不容易建立起來的負責任、守信用的國際形象就會被破壞。

蔡英文舉出韓國瑜訪港例子，批評韓國瑜，立場曖昧不清，中國提出全新一國兩制方案的敏感時機，全台議論之際，韓國瑜參訪香港，卻走入中聯辦，添增一國兩制氛圍。

蔡英文強調，這幾年國民黨不論在朝在野，對中國進逼是處處退讓，加上香港民主抗爭議題上，國民黨也選擇模糊以對，包括韓市長都模糊以對，還有這次不分區提名更讓人民感到不安，「這就是為什麼台灣年輕人有亡國感的原因，如果你不知道這些原因，還當成政治操作，那你就真的不知道這個國家的人在想什麼。」

(中時電子報)