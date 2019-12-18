環團召開記者會表示火力發電影響民眾健康，台電18日表示，空污來源多樣成因複雜，無法只靠污染管制就可立見成效，電力業非空污主因，為了友善環境，台電除了追求穩定供電，也全力推動減煤與減排，透過降載、環保改善及設置高效率超超臨界機組等方式，盡全力採取一切可行手段，為空品改善貢獻心力。

台電呼籲，各界應以全面治理的態度看待空品及健康議題，若簡化作為、僅把矛頭指向已自動自發改善的台電燃煤電廠，並無法真正解決問題。

台電強調，根據行政院環境保護署公布的空污排放資料，電力業細懸浮微粒PM2.5排放量在全國總排放量中佔比不到5%，其中台電更是僅佔約3.5%，而營建及道路揚塵約佔33.63%，占比最高。各界關切空污議題，應該全面檢視空污成因、全面治理，不應誤以為鎖定火力電廠，空污議題就能迎刃而解。

台電說，配合中央減煤政策及地方民眾期望，台電公司持續減煤，今年全國燃煤電廠用煤量將較去年下降，其中台中電廠預計更將較去年減少300萬噸。此外，台電不只源頭減煤，也努力讓排放下降，透過機組降載、環保改善及設置高效率超超臨界機組的方式，確保電廠排放物符合中央及地方政府所有標準。

另一方面，台電更進一步採用當代最佳可行技術，並在林口電廠及大林電廠引進最新高效率、低污染超超臨界機組，與日本磯子電廠同等級。透過提升機組效率，可減少用煤量，再加上配備最新環保設備，電廠排放已可接近燃氣機組。此外，林口電廠機組所使用之袋式集塵器的粒狀物防制效率更超過99.9%以上，而該設備收集飛灰則100%資源再利用。

(工商 )