北市府勞動局18日發布「台北市政府外送平台業者輔導要點」，盼外送平台業者遵循相關保護外送員之作為，確保外送員權益。

勞動局表示，北市為全國首善之都，外送平台之外送員送餐服務頻繁，交通事故發生頻率較高，且外送平台業者多數之主事務所設置於北市，在中央政府尚未制定具強制性保護外送平台外送員之相關規範前，北市率先制定「台北市外送平台業者管理自治條例」（以下簡稱自治條例）草案。

勞動局說，該自治條例已送市議會審議中，同時市府為保障外送員及消費者權益，先訂定「台北市政府外送平台業者輔導要點」，針對外送平台提供外送服務的食物安全、外送員的職業安全及交通安全等事項，先行訂定行政指導的輔導性規定，盼在自治條例發布施行前，雙軌併進保障外送員權益。

勞動局長賴香伶表示，該要點共有13點，主要是對外送平台業者的管理及其外送員的保護方式，內容包括外送平台業者應為其外送員投保傷害保險、天然災害宣布停止上班期間應停止外送、發生職業災害應通報勞動檢查機關、對新加入外送員實施教育訓練、製備具反光效果之保溫箱或衣著、建立外送員申訴處理機制、訂定友善消費者服務條款及消費爭議處理、建立食品安全衛生管理計畫等事項，希望各外送平台業者及外送員在政府監督輔導下，共創三贏的共享經濟。

(中時 )