巴西股市今年跟隨美股的步伐改寫歷史新高，不過外資卻不看好巴西這波大多頭行情的續航力，今年來不斷出脫持股部位，累計從巴西股市已提領152億里耳(37億美元)，賣超手筆為史上之最。

根據聖保羅證交所公布的資料顯示，今年以來外資一路逢高出脫巴西持股部位，迄今總計賣超152億里耳，改寫歷史新高紀錄。

事實上，除了2008年爆發全球金融危機那年操作呈現賣超外，外資年年都是巴西股市的買盤主力，直至去年買超力道才突然急凍，今年更是一路加速從巴西股市提款，光是12月份以來就賣超5.78億美元。

巴西股市今年上演噴出行情，Bovespa指數迄今年線已大漲逾25％，此時外資操作一路賣超，更顯示漲勢全靠本土投資人的買盤推升。

外資出脫持股主要是對巴西的經濟基本面存有疑慮，富達國際基金經理人康斯坦丁尼迪斯(Greg konstantinidis)表示，「外資關注的重點是實際表現，而不是口頭規畫的願景，目前巴西的失業率仍居高不下，產能利用率也偏低，都代表經濟成長力道疲軟。」

儘管巴西經濟終於脫離2015與2016年史上最嚴重衰退的谷底，宣告復甦，但失業率還是盤旋於12％的高檔，家庭負債也不斷上揚，外資同時擔心巴西總統波索納洛新政府推動的改革計畫後繼乏力。

許多外資也對波索納洛政府對亞馬遜雨林大火的因應措施感到不滿，一名倫敦地區的巴西金融顧問柯瑪洛(Wilber Colmerauer)指出，「環保概念股也是一門大商機，巴西總統就是滿口擘畫願景，但實際政策作為完全跟不上。」

根據巴西本土券商XP所做的訪調發現，財經專家對波索納洛的支持度呈現崩跌，今年初高達8成6的受訪者肯定新政府的施政，但10月份時此一比率僅剩4成5。

(工商 )