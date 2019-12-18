中選會主辦第一場總統電視政見發表會於今日晚間登場，總統蔡英文強調，今年前3季，台灣經濟成長是四小龍第一，未來4年也會是第一，台灣準備好因應中美貿易戰，在轉單、台商回流等趨勢下，台灣股市上萬點，聯合國認證台灣是中美貿易戰中的贏家。

蔡英文表示，國家元首必須要有堅定改革意志力，能沈得住氣、忍受住攻擊，致力於縮小社會攻擊，不是遇到困擾就放棄。

面對國際情勢變化，蔡英文指出，要思考怎麼利用變局，創造國家機遇，中美貿易戰影響全球經濟，很多國家受到衝擊，但是台灣3年多來開始經濟轉型工程、改善投資環境、做好基礎建設、降低對中國依賴。前3季經濟成長是四小龍第一，未來一年也會是第一，台灣準備好因應中美貿易戰，在轉單、台商回流等趨勢下，台灣股市上萬點，聯合國認證台灣是中美貿易戰中的贏家。

蔡英文強調，總統要有治國能力，財政有限，要做的事很多，面對少子化和高齡化社會，對長照和零到六歲周全照顧，都是要用錢，建構起完整服務體系，過去3年半找到財源，也結合民間力量，年輕父母有很多選擇，政府把費用呀在一定範圍內。

她指出，政府做這麼多，財政比前一個政府好太多，過去最差時債務佔GDP 的36％，現在只有31.5％。

蔡英文也認為，總統要有抗壓力，面對中國文攻武嚇，她沒有退縮過，對岸以降低觀光客威脅，她都沒有低頭，致力拓展觀光客源，今年觀光客人數再次創造紀錄，達1,111萬人次，再創新高，陸客比例從44%降到24％，這就是抗壓力。

蔡英文表示，3年多前，她接手政府時，只有逆風，沒有高飛，過去政府沒有做的，蔡英文都做到了，蔡英文是值得期待，會做事的政府。

(工商 )