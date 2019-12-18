在2019年的大部分時間裡，市場普遍存在對全球經濟放緩的擔憂。而現在，一些指標顯示，儘管成長緩慢，但是2020年經濟成長可能會重新加速。駿利亨德森研究總監Carmel Wellso表示，如果實現成長，股票將受益。

市場在2019年大部分時間裡都在擔心全球成長停滯。駿利亨德森認為，在2020年，隨著經濟可能再次加速，雖然成長可能緩慢，經濟前景應該可以轉成較為正面發展，而也已經看到了綠芽。

根據IHS Markit的數據，11月全球製造業活動受到新訂單和產出成長的推動，來到七個月以來首次增長。

此外，統計30個地區用以衡量製造業和服務業趨勢的整體採購經理人指數（PMI）中，18個地區數據也有所增加，這是兩年以來的最高比率。甚至像德國這樣遭受重創的經濟體也顯示出改善的跡象。根據ifo Institute的數據，11月德國高階主管的情緒也較前一個月有所改善。

另外，在美國，今年的薪資年增率一直保持在3.0％或以上，表示消費力道維持健康。

同時，受惠於一些主要央行在2019年下半年所採取的寬鬆貨幣政策，可能為2020年市場增加流動性。2020年，一些政府可能會推出財政刺激方案，以幫助啟動國內經濟。

經濟合作與發展組織（OECD）預計， 2020年經通膨調整後的全球經濟成長率為2.94％，略高於2019年的估計值2.91％。

依據駿利亨德森與管理團隊的討論結果顯示，許多公司都在期望2020年上半年成長開始加速。如果真能實現這樣的成長，股票將廣泛受益，尤其是因對全球經濟放緩的擔憂而落後的那些市場領域。

例如在英國，英國受到脫歐相關不確定性的影響已經超過三年，這使得股票價格評價低於長期平均水準。駿利亨德森認為，這些公司中許多營運品質都很高，如果英國脫歐得以解決，並且強勁的經濟改善能夠增強信心，那麼這些公司的價格評價將可提高。

同樣地，駿利亨德森認為，大陸股票看起來具有吸引力。中美貿易戰停火可使得大陸股市嚴重高懸的情形得以消除，而更強勁的全球經濟可能會增加對大陸出口的需求，這是大陸國內生產總值很重要的一部分。

(工商 )