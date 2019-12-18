《菠蘿蜜》導演廖克發及同時擔任導演及演員的陳雪甄18日受訪，兩人一起工作10年，默契相當好，該片從劇本、選角、拍攝等籌備經過都參與其中。導演廖克發拍片向來要求真實感，他透露男主角吳念軒「肥水不落外人田」，推薦廚師出身的親哥哥吳念樺在電影軋上一角，演出自己打工的火鍋店老闆，他們在片中起爭執，廖克發說：「如果請別的演員，還要擔心他們互動太客氣，但如果是自己人就沒這種問題」。吳念軒在開拍前為了讓哥哥好入戲，一直激怒他，明知道哥哥討厭別人打他的頭，結果他狂打，結果開拍時，哥哥就毫不留情地狠踹吳念軒，相當真實，喊卡之後又恢復以往的好感情。

《菠蘿蜜》男主角吳念軒初次挑戰無劇本演出 於片場常徵詢陳雪甄意見。（牽猴子提供）

陳雪甄在拍攝前期擔任該片的表演指導，她打趣表示一般會和演員一起研究劇本、做角色分析，「但廖克發的片很不同，他不讓演員看劇本，我是來協助他找到演員的本質，跟導演一起討論怎麼把這些特質套在演員上」，這樣的拍攝方式也讓吳念軒感到焦慮，會一直詢問陳雪甄：「老師我到底要做什麼！」不過廖克發則說，他演到最後也習慣了，相當自在享受。

《菠蘿蜜》導演廖克發（右）與陳雪甄合作10年默契佳。（江珮瑜攝）

馬來西亞導演廖克發過去拍攝紀錄長片《不即不離》、《還有一些樹》碰觸馬來西亞禁忌話題，在電檢嚴格的當地根本無法放映。《不即不離》雖在大馬成禁片，不過他與團隊開放限時線上放映卻吸引100萬觀覽人次，盜版也在私下流竄，廖克發樂見其成，希望能引起觀眾啟發和討論。他自嘲自己是馬來西亞政府的黑名單，被問到是否擔心無法再回到故鄉，他坦言順其自然，就像寫告別書一樣，會持續拍下去，把作品留給想了解歷史真相的人一個管道和討論空間。

《菠蘿蜜》籌備近9年，斥資近3000萬拍攝，其中獲文化部長片輔導金1500萬補助，歷經10多個剪接版本，故事以大時代的悲劇為背景，吳念軒遇上來台打工的菲律賓女生萊拉，兩人迸發的愛意卻讓他更加苦惱。在台灣及馬來西亞兩地拍攝，全片6種語言，國語、台語、英語、馬來語、越南語、菲律賓語交雜，宛如文化大熔爐。該片明年1月3日全台上映。

(中時 )