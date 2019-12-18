中選會今（18）日晚間舉辦第一場公辦總統政見發表會，進入第二輪時，仍由國民黨總統參選人韓國瑜首先發言，對於上一輪總統蔡英文質疑他的買房、太平島開採石油等議題，韓國瑜感嘆，「我談一個大海，國家要走的方向，你卻談太平島開採石油」，究竟蔡英文你要「台灣安全、人民有錢」，還是「台灣危險、人民貧窮」？

針對買房議題，韓國瑜說，我們夫妻去買房貸款，付不起、忍痛殺出，蔡英文你30多歲買了十幾塊土地，賣出賺了一億八千萬元我沒說過，這是尊重。但蔡英文你卻把「太平島挖石油」、把網軍黑我的資料硬套到我身上，蔡政府一手豢養網軍，而且用的還是納稅錢。

話鋒一轉，談及經濟情勢，韓國瑜說，2016年關鍵字民眾選出「苦」字，2017年選出「茫」字，2018年則是翻轉的「翻」字，今年2019年是什麼字？是「亂」字。韓國瑜質疑，蔡英文宣稱執政多好、經濟數據多好，拜託你扎實的執政，讓人民感動以繼續投你一票。

韓國瑜拿出手板表示，去年超過3萬家公司解散，創十年新高，數量年增3成；而歇業工廠也逼近4千家，年增45％。今年10月出口訂單連續12個月負成長，10月景氣概況也連續10個月亮出「趨弱」的黃藍燈，第三季製造業生產值成長率更是負成長，是「－7％」。

韓國瑜質疑，蔡英文執政這麼差的成績與經濟表現，卻說好的不得了？呼籲蔡英文要面對、解決問題，甚至是蔡政府宣傳今年有1111萬名國際客人次，創新高，其實計算方式改變了，旅客到台灣轉機，「腳踏進桃園機場就算一位觀光客」。韓國瑜強調，麻煩蔡英文去傾聽、接近基層民眾，看看計程車、民宿、餐廳、賣珊瑚店家，真是慘得不得了！甚至是台商回流是0元，卻還欺騙民眾資金都回台了。

接著，韓國瑜談到經濟整合議題，韓國瑜質疑，在亞太經濟整合中，包含RCEP、CPTPP等，台灣進不去，變成「國際經濟的孤兒」，未來台灣產品賣到這些市場要加關稅，區內卻是免關稅，這將造成台灣東西賣不出去，人又進不來，要如何發大財呢？蔡政府至今無法加入一個經濟整合，韓國瑜再次呼籲蔡英文「知恥近乎勇」，要面對問題，承認過去3年執政一敗塗地。

(工商 )